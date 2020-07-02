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Финансы ,  
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ВЭБ продаст долги «Евроцемента» на 7,2 млрд руб.

Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам к двум дочерним компаниям «Евроцемента» — «Мордовцементу» и «Невьянскому цементнику» — на 7,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«В связи с ненадлежащим исполнением АО «Мордовцемент» и АО «Невьянский цементник» кредитных обязательств перед ВЭБ.РФ принято решение об объявлении всей задолженности по кредитным договорам срочной к платежу и ее взыскании», — сообщил старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБ.РФ Сергей Фролов.

По его словам, заемщикам и лицам, предоставивших обеспечение по кредитам, уже направлены уведомления, а сама ВЭБ.РФ готовится к продаже прав требований к «дочкам» «Евроцемента».

Долг будет продан на открытом аукционе на повышение в электронной форме, сообщил Фролов. На торги также будут выставлены требования к компаниям «Евроцемента», предоставившим обеспечение по обязательствам «Мордовцемента» и «Невьянского цементника». В частности, поручителем по этим кредитам является АО «Евроцемент груп» — основной владелец большинства производственных компаний «Евроцемента», указано в сообщении госкорпорации. Также в залоге у ВЭБ.РФ находятся объекты движимого и недвижимого имущества.

РБК направил запросы в пресс-службы Евроцемента и ее основного кредитора — Сбербанка.

До этого ВЭБ.РФ попросила признать указанные «дочки» «Евроцемента» банкротами, но суд вернул заявления госкорпорации. По сообщению суда в отношении этих компаний действует шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Госкорпорация подала апелляцию на решение суда.

Теги: ВЭБ, «Евроцемент груп»
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