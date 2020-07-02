Избирком сообщил результаты голосования на участке Путина

Владимир Путин во время голосования на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук (Фото: kremlin.ru)

В Москве на избирательном участке №2151, где по поправкам голосовал президент России Владимир Путин, изменение Основного закона одобрили 54,50% избирателей. Это следует из данных Московской городской избирательной комиссии.

Против поправок выступили 43,96% проголосовавших на этом участке. Всего на нем зарегистрированы 1121 избиратель, из них на голосование пришли 389 человек. Шесть выданных бюллетеней признали недействительными.

Президент традиционно использует этот участок для голосования в выборах разного уровня. Он расположен в Российской академии наук.

Путин отдал свой голос в последний день всероссийского голосования, 1 июля. На голосование он пришел без медицинской маски и перчаток.

По итогам обработки 100% протоколов 77,92% россиян одобрили внесение предложенных поправок в Конституцию. Против высказались 21,27% избирателей.