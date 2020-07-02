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Избирком сообщил результаты голосования на участке Путина

Владимир Путин во время голосования на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук
Владимир Путин во время голосования на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук (Фото: kremlin.ru)

В Москве на избирательном участке №2151, где по поправкам голосовал президент России Владимир Путин, изменение Основного закона одобрили 54,50% избирателей. Это следует из данных Московской городской избирательной комиссии.

Против поправок выступили 43,96% проголосовавших на этом участке. Всего на нем зарегистрированы 1121 избиратель, из них на голосование пришли 389 человек. Шесть выданных бюллетеней признали недействительными.

Путин без маски и перчаток проголосовал по поправкам в Конституцию
Общество
Владимир Путин на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук, Москва

Президент традиционно использует этот участок для голосования в выборах разного уровня. Он расположен в Российской академии наук.

Путин отдал свой голос в последний день всероссийского голосования, 1 июля. На голосование он пришел без медицинской маски и перчаток.

По итогам обработки 100% протоколов 77,92% россиян одобрили внесение предложенных поправок в Конституцию. Против высказались 21,27% избирателей.

Как голосовали по поправкам в Конституцию
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Против
> 90%
> 70%
> 50%
> 50%
> 70%
За
> 90%

Теги: Москва, Владимир Путин, голосование, поправки в Конституцию, явка
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