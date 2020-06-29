Умер создатель двигателя ракеты Гагарина Анатолий Дарон

Анатолий Дарон (Фото: НПО Энергомаш)

В США из-за обострения хронического заболевания умер конструктор Анатолий Дарон, создавший двигатели для ракет, которые доставили в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Сообщение об этом размещено на сайте НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса»).

«24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО «Энергомаш», Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении.

Дарон родился в 1926 году в Одессе, окончил Московский авиационный институт. С 1948 по 1998 год он работал в «Энергомаше».

Он был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7. С помощью этого двигателя и его модификаций с Земли впервые запустили в космос искусственный спутник и космический корабль с человеком на борту. Разработка также применялась в полетах автоматических станций на Луну, Венеру и Марс. Сейчас жидкостные ракетные двигатели РД-107 и РД-108 обеспечивают выполнение отечественной программы пилотируемых полетов.

В 1989 году Дарон получил почетное звание заслуженного конструктора РСФСР, кроме того, он награжден орденами Ленина, Дружбы, Трудового Красного Знамени.