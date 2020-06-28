В Калмыкии продлили второй этап отмены ограничений

Власти Калмыкии продлили второй этап снятия ограничений до 12 июля включительно. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Такое решение принято в связи с тем, что регион еще не достиг показателей эпидемиологического благополучия Роспотребнадзора для последующей отмены ограничений.

Так, недельный коэффициент распространения инфекции (Rt) превысил норму в 3,8 раза и составляет 1,9 вместо необходимых 0,5. Показатель охвата тестированием населения методом ПЦР равен 108,8 на 100 тысяч человек при необходимых для перехода на третий этап 110.

По данным оперштаба на 28 июня, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, в Калмыкии выявлено 1462 случая заражения, выздоровел 1041 человек, умерли 22.