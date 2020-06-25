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Прокуратура проверит данные о проблемах с водой в поселке под Барнаулом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прокуратура Алтайского края проверит сообщения СМИ о регулярных перебоях водоснабжения в поселке Сибирская Долина в Барнауле. Такое поручение дал прокурор региона Александр Руднев, сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в прокуратуре, из сообщений в прессе следует, что вода в поселке подается не регулярно, а ее качество не соответствует нормам.

«При проведении проверки будет дана оценка качеству оказания услуг. В случае подтверждения нарушения прав граждан будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее издания «Алтапресс» и «Тайга.инфо» сообщили, что вечером 24 июня жители поселка Сибирская Долина перекрыли Змеиногорский тракт. Так они хотели привлечь внимание к проблемам с водоснабжением, которые, по их словам, администрация города игнорировала. Жители жаловались на перебои в подаче воды и ее плохое качество. «Алтапресс» также разметило видео из социальных сетей, где видно, что группа людей ходит туда-обратно по пешеходному переходу через оживленную дорогу, вынуждая автомобили их пропускать.

Председатель комитета информационной политики Барнаула Екатерина Андреева сообщила РБК, что сейчас акции протеста в поселке уже нет. Она рассказала, что глава города встретился с жителями поселка, председателем территориального самоуправления, руководителями профильных комитетов и собственником источника водоснабжения.

«Источник водоснабжения находится в частной собственности. По словам собственника, сети требуют модернизации. Он предлагал жителям поучаствовать в этом, жители отказываются. Они обратились к администрации города, чтобы власти посодействовали решению проблемы», — объяснила Андреева. Она добавила, собственник отказывается передавать источник водоснабжения в муниципальную собственность или продавать его. По ее словам, зимой проблем с водоснабжением в поселке нет. Летом жители поселка поливают огороды, поэтому наблюдается большой расход воды.

Андреева сообщила, что глава города поручил провести анализ ситуации в поселке и узнать, действительно ли сети требуют модернизации. Он также поручил профильным комитетам проработать вопрос строительства нового источника водоснабжения. Андреева отметила, что с сегодняшнего дня в поселок возят воду: «Барнаульский водоканал» полностью взял на себя эти расходы.

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Как сообщал ТАСС со ссылкой на мэрию города, всего в поселке Сибирская долина 725 жилых домов. 25 из них запитаны от другого водозабора, и проблем с водоснабжением не имеют.

Издания «Алтапресс» и «Тайга.инфо» указали, что в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Barnaul 22 было опубликовано обращение жителей поселка Сибирская Долина, в котором они жаловались на владельца водоснабжающей организации.

«Бывшие застройщики, нынешние директор водоснабжающей организации «Водснаб» и его отец, устроили беспредел в поселке <...> Сам «владелец» свою собственность чистить и ремонтировать не желает. А главное сети, которые с большим трудом определили в бесхоз, хочет захватить и овладеть единолично, так как имеет скважину и башню, которые изначально были присоединены к продаваемым участкам», — говорится в обращении, опубликованном в социальной сети.

Как сообщил РБК руководитель ООО «Водснаб» Виталий Гуров, проблема заключается в том, что расход воды больше, чем пропускная способность труб, идущих от скважины в поселок. Он рассказал, что предлагал решить этот вопрос в мае. «Можно было построить еще один дополнительный водовод, цена вопроса — 500 тыс. руб. Это небольшая инвестиция, тем более в масштабах такого поселка. Но жители отказались, приняли решение идти жаловаться», — объяснил он. По словам Гурова, в поселке проживает около 2,5 тыс. жителей.

Гуров считает, что некоторые жители «затаили на него злобу» из-за того, что имеют перед ним долги. «А решают они этот вопрос с помощью прессы, митингов и простого населения, которое в итоге страдает. Сегодня эти люди сидели на совещании у главы города и говорили, что не успокоятся, пока не выгонят меня отсюда. Глава города говорит, что нужно искать компромисс. Я готов идти им навстречу, они не готовы, хотят, чтобы я ушел отсюда. А как я уйду, если я вложил деньги? Это мой бизнес», — добавил он.

По его словам, «Водснаб» сейчас дополнительно поставит автоматику и будет нагнетать воду в систему насосами. «Думаю, что проблема будет решена в течение недели. На будущие годы мы тоже разработаем программу», — добавил он.

Теги: Прокуратура, Алтайский край, водоснабжение, новости
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