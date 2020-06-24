В штате Вашингтон объявили режим обязательного ношения масок

С пятницы, 26 июня, все жители штата Вашингтон должны будут использовать защитные маски при нахождении в общественных местах. Соответствующий режим ввел губернатор штата Джей Инсли, говорится на сайте губернатора.

«По мере возобновления экономической активности и увеличения людей в общественных местах крайне важно, чтобы мы приняли дополнительные меры для защиты», — пояснил Инсли.

По словам губернатора, использование масок будет «одним из лучших способов» защиты от распространения эпидемии коронавируса до изобретения вакцины или лекарства от заболевания.

Маски будут обязательны как в помещениях, так и на улице.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США коронавирусом заразились более 2,34 млн человек, из них более 647 тыс. выздоровели, 121,2 тыс. умерли. В штате Вашингтоне заболевание подтвердили у 30 тыс. человек.



