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Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военном округом (ЮВО) Александру Дворникову. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Дворникову 58 лет. С сентября 2015 по июнь 2016 года он командовал российской группировкой войск в Сирии. В марте 2016 года Путин вручил Дворникову золотую звезду Героя России, а в июле того же года его назначили командующим войсками ЮВО.

Бывший командующий операцией в Сирии возглавил Южный военный округ
Политика
<p>Президент РФ Владимир Путин и&nbsp;генерал-полковник Дворников Александр Владимирович (слева направо), награжденный медалью &laquo;Золотая звезда Героя России&raquo;, 17 марта 2016 год</p> <p></p>

Дворников родился 22 августа 1961 года в Уссурийске. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

В 2005 году Дворников приступил к работе в Сибирском военном округе, а с 2008 по 2010 года был командующим армией в Дальневосточном военном округе. Весной 2012 года Дворников занял должность первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.

Теги: звание, генерал
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