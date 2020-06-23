Глава Росстата рассказал о помощи коту заболевшего COVID-19 сотрудника

Сотрудники Росстата организовали уход за котом заболевшего коронавирусной инфекцией коллеги, для этого им пришлось кормить питомца в костюме спецзащиты. Об этом РБК сообщил глава федеральной службы Павел Малков.

Заразившийся сотрудник Росстата заболел тяжелой формой пневмонии, его положили в больницу. После этого коллеги организовали регулярное кормление его кота.

«Проводили целую спецоперацию: заходили в защитном костюме, кормили несчастное животное. К счастью, сотрудник выздоровел и вернулся и на работу, и к своему коту», — сказал Малков.

По словам Малкова, всего в системе госстатистики работают около 18 тыс. человек, коронавирус и пневмонию выявили у более чем у 160, один заболевший умер.