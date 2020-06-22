В Норильске после массовой драки возбудили уголовное дело

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В Норильске полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 1 ст. 213 УК) после массовой драки 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

«В дежурную часть полиции отдела МВД России по Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб», — говорится в сообщении.

О драке с участием нескольких десятков человек накануне писали местные СМИ. По информации ngs24.ru, дрались 50–60 человек. Как уточняет издание tayga.info, в потасовке принимали участие 30–60 азербайджанцев и дагестанцев. В пресс-службе полиции по Красноярскому краю тогда заявили, что конфликт произошел на бытовой почве. По данным ngs24.ru, во время беспорядков пострадал один человек, но госпитализация ему не потребовалась.

Полиция устанавливает всех участников происшествия и опрашивает очевидцев. Также решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, принимавших участие в драке.