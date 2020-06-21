СК завел дело из-за драки с ножевыми ранениями на юге Москвы

Следователи завели уголовное дело после драки на юге Москвы, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК России.

По данным следствия, драка между мужчинами произошла 21 июня около одного из магазинов на улице Чертановская.

Очевидцы произошедшего рассказали, что мужчина, получивший ножевые ранения, перед началом драки заступился за незнакомую девушку.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а также устанавливают участников конфликта.