Двое детей попали под поезд у станции Расторгуево в Подмосковье

Фото: СК РФ

Мальчик и девочка попали под колеса электрички, следовавшей по маршруту Москва — Ожерелье. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Электропоезд сбил детей у станции Расторгуево около 18:00 мск. Из-за полученных травм мальчик умер на месте, девочку 2007 года рождения госпитализировали.

По факту происшествия начали проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее, 18 июня, в районе станции Жаворонки Белорусского направления Московской железной дороги электропоезд насмерть сбил пожилую женщину. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», под поезд попала заслуженная артистка России, актриса театра им. Моссовета Галина Дашевская.