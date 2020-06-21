Анимационный фильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Фото: школа-студия анимационного кино «ШАР»

Анимационный фильм «Нос, или Заговор «не таких» режиссера Андрея Хржановского получил приз жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фильм снят по мотивам повести «Нос» Николая Гоголя и одноименной оперы композитора Дмитрия Шостаковича. Картина «посвящена пионерам, новаторам в науке и искусстве», говорится на сайте школы-студии «Шар», где был создан мультфильм. Длительность фильма составляет 89 минут, его сценарий написал Хржановский и сценарист Юрий Арабов.

В этом году международный анимационный фестиваль в Анси проходит в онлайн-формате с 15 по 30 июня. Главный приз фестиваля достался ленте совместного производства Франции и Дании — «Бедствие, детство Марты Джейн Кэннари» Реми Шейе. В конкурсе студенческих работ обладателем награды стал еще один российский режиссер — Кирилл Хачатуров, выпускник Московской школы нового кино. Приз получил его фильм «Голый».