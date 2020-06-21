Парашютисты развернули в небе самое больше Знамя Победы в истории

В Подмосковье 20 июня парашютисты сделали серию уникальных показательных прыжков, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, развернув в небе самое большое в истории Знамя Победы. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех (есть у РБК).

Видео: пресс-служба Холдинга "Технодинамика"

Прыжки производились на территории аэроклуба «Аэроград Коломна» с высоты 2,2 км. Парашютисты развернули Знамя Победы площадью 375 кв. м. и российский триколор площадью 600 кв. м. Также они пролетели с флагами холдинга и «Ростеха».

По словам советника генерального директора по парашютостроению «Технодинамики», парашютиста-испытателя Сергея Хурсевича, такие прыжки из-за их сложности выполняют лишь небольшое число парашютистов во всем мире.

«Флаг России, вместе с грузом и системой крепления, весит более 120 килограммов. И это, не считая специальной парашютной системы, надетой на спортсмена. Вес Знамени Победы со всем необходимым снаряжением более 110 килограммов», — пояснил Хурсевич.