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Парашютисты развернули в небе самое больше Знамя Победы в истории

В Подмосковье 20 июня парашютисты сделали серию уникальных показательных прыжков, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, развернув в небе самое большое в истории Знамя Победы. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех (есть у РБК).

Видео: пресс-служба Холдинга "Технодинамика"
Видео: пресс-служба Холдинга "Технодинамика"

Прыжки производились на территории аэроклуба «Аэроград Коломна» с высоты 2,2 км. Парашютисты развернули Знамя Победы площадью 375 кв. м. и российский триколор площадью 600 кв. м. Также они пролетели с флагами холдинга и «Ростеха».

По словам советника генерального директора по парашютостроению «Технодинамики», парашютиста-испытателя Сергея Хурсевича, такие прыжки из-за их сложности выполняют лишь небольшое число парашютистов во всем мире.

«Флаг России, вместе с грузом и системой крепления, весит более 120 килограммов. И это, не считая специальной парашютной системы, надетой на спортсмена. Вес Знамени Победы со всем необходимым снаряжением более 110 килограммов», — пояснил Хурсевич.

Как рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков, именно в годы войны в стране начала развиваиться парашютная отрасль. «Ряд предприятий, входящих в холдинг «Технодинамика», уже тогда изготавливали парашюты для Красной Армии. Парашюты ПД-41 и ПД-42м отшивались в Иваново и Солнечногорске», — сообщил Насенков.

Теги: парашютист, Знамя победы, флаг
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