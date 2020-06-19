В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей

Сотрудники полиции на месте поиска детей (Фото: rashidtemrezov / Facebook)

Несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 16 июня в Хабезском районе Карачаево-Черкесии, нашли мертвыми, сообщили РБК в пресс-службе СК по республике.

«Обнаружены два тела, мальчика и девочки, возле правого притока реки Большой Зеленчук, в полутора километрах от места жительства разыскиваемых 6-летнего Павла и 11-летней Ксении Прядкиных», — сказал собеседник РБК.

При первичном осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было, тела отправлены на судмедэкспертизу.

По данным следственного управления по региону, дети ушли в сторону реки Большой Зеленчук с фермы, на территории которой они проживают, и не вернулись. Поскольку поиски детей не дали результата, следователи завели дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

СК также сообщил, что в ходе осмотра поймы реки Большой Зеленчук — в 200 м от животноводческой фермы и в 100 м от берега реки — следователи нашли детские игрушки, одеяло и детскую безрукавку, которая была у детей до пропажи.