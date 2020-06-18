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В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции

В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Об инциденте также передает «Калининград.Ru».

По данным «Клопса», в результате поджога на мужчине загорелась одежда. Находившиеся рядом пожарные потушили пламя. Пострадавший получил ожоги рук и тела второй и третьей степени. Его отвезли в психиатрическую больницу.

Как рассказали РБК в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, 17 июня мужчина обратился в полицию с заявлением о гражданско-правовом конфликте с супругой, с которой он находится в стадии бракоразводного процесса.

На следующий день он пришел к зданию полиции «в нервном и неадекватном состоянии». Сотрудники органов вызвали скорую помощь и передали мужчину медикам.

В МВД добавили, что по заявлению мужчины, которое он подал накануне, проводится проверка.

Теги: новости, Калининград, поджог
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