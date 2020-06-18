В Twitter появилась функция голосовых сообщений

Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений. Об этом сообщается на сайте компании. Длительность каждого голосового твита не должна превышать 140 секунд.

«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — сообщили компании.

Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если твит будет длиннее 140 секунд, платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст из них тред.

Пока что новой функцией может воспользоваться только ограниченное число пользователей, которые используют устройства с iOS, уточнили в компании. В ближайшие недели функция будет доступна для всех пользователи с iOS. Когда возможность записывать голосовые сообщения будет доступна и на других платформах, в компании не уточнили.