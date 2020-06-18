Суд объяснил разные сроки ареста для имитировавших секс в «Яме» в Москве

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Басманный суд признал Романа Неежко и Юлию Кабанцеву, которые имитировали секс в «Яме», виновными в совершении административного правонарушения. Девушке назначено наказание в виде административного ареста на трое суток, мужчине — на 10 суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Представитель суда пояснила, что больший срок наказания для мужчины связан с его личными характеристиками. «Он ранее был судим, судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке», — сказала она.

Сообщение о том, что пара занялась сексом на глазах у прохожих в «Яме» на Хохловской площади опубликовал телеграм-канал «Подъем». Также видео появилось в группе издания «Readovka» в социальной сети «ВКонтакте».

Позднее девушка в разговоре с РЕН-ТВ заявила о том, что сцена секса была постановочной, а сама девушка во время происходящего была пьяна. По ее словам, пара изображала секс, чтобы развеселить друга. «Мы пытались инсценировать секс, потому что моему другу было скучно», — сказала она.