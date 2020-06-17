Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

Олег Потанин (Фото: Следственный комитет РФ)

Исполняющий обязанности главы следственного управления Следственного комитета по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс-Юг».

По данным «Интерфакс-Юг», автомобиль Toyota Land Cruiser 200, в котором находился Потанин и двое его подчиненных, подрезала другая машина. Агентство также сообщает, что во внедорожнике с и.о. главы управления СК по Дагестану находился руководитель следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Олег Васильев. О том, что в машине был Олег Васильев, без уточнения его места работы также сообщал источник ТАСС.

Врачи диагностировали у Потанина черепно-мозговую травму, он находится в сознании, уточнили ТАСС в экстренных службах региона. Источник «Интерфакса» не исключил, что следователь будет перенаправлен на лечение в Москву.

По данным «РИА Новости», пострадавшего в ДТП Потанина уже отправили на вертолете в Махачкалу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель автомобиля также пострадал, но он получил легкие травмы.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного управления СК по Дагестану. В пресс-службе СКР РБК сообщили, что пока не комментируют ситуацию.