В Воронеже произошел пожар на хлебзаводе

Фото: cityvrn / VK

В Ленинском районе Воронежа произошел пожар в производственном цехе на улице Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось два загорания. Эвакуировано 47 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ГУ МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению были привлечены 77 человек и 25 единиц техники. Пожар полностью ликвидирован в 15:11.

Видео горящего здания с подписью «Хлебзавод № 1» появилось в группе «Типичный Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте». На видео заметен огонь внутри фабрики и черный дым, который выходит на улицу через окна здания.







