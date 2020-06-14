Латынина извинилась за фейковое письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Журналистка Юлия Латынина признала, что зачитанное ею в эфире «Эхо Москвы» письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске, из-за которого началась проверка Следственного комитета, оказалось фейком и принесла извинения. Об этом она сообщила в субботу в эфире радиостанции.

«Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного «фейкодела», — сказала Латынина.

Она добавила, что принесла бы извинения и раньше, если бы Минздрав республики связался с ней напрямую, а не ограничился официальным опровержением оглашенных ею в апреле выдержек из письма.

По словам журналистки, «действия этого человека (автора письма — ред. РБК) целиком подпадают под статью, принятую государством о злонамеренных фейках».

«И это тот исключительный случай, когда он заслуживает быть посаженным. И надеюсь, что правительство Татарстана тоже будет заинтересовано в том, чтобы его найти», — отметила Латынина.

10 июня Пресненский следственный отдел начал проверку в отношении Латыниной из-за распространения журналисткой «ложной информации» о неготовности регионов, в том числе Татарстана, к борьбе с коронавирусом, сообщает «Новая газета».

Претензии следователей возникли из-за эфира программы «Код доступа» на «Эхе Москвы» от 11 апреля. Тогда журналистка зачитала от имени медиков обращение , которое якобы было отправлено главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем медики из Нижнекамска пожаловались на тяжелые условия труда и нехватку средств защиты. Также речь шла о том, что в марте в городе насчитывалось 1,3 тыс. пациентов с двусторонней пневмонией, однако тесты на коронавирус не проводились.

Следователи обратились в редакцию радиостанции с просьбой «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной в отдел для дачи объяснений.