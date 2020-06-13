Самый высокий в мире небоскреб подсветили в цвета российского флага

Самая высокая в мире башня — Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) — окрасилась в российский триколор по случаю Дня России. Ролик подсвеченной башни размещен на странице администрации небоскреба в Twitter.

«Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России», — говорится в сообщении. «Мы желаем нашей русской общине праздничного дня», — отметили в администрации.

Высота башни Бурдж-Халифа достигает 828 м. В здании 163 этажа. Фасад небоскреба подсвечивают по случаю различных торжественных дат. Так, 12 июня башня также окрасилась в цвета флага Филиппин. 12 июня страна отмечает День независимости.