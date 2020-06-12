Путин заявил о переосмыслении обществом важности работы медиков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мир, столкнувшись с новыми угрозами, многое переосмыслил, в том числе важность работы врачей и медсестер. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Поклонной горе по случаю Дня России, сообщает Кремль.

«Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. По сути, все мы по-новому почувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах: врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи», — сказал президент.

По словам Путина, многие из медиков достойны самых высоких наград.

«И мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничной самопожертвенностью», — добавил глава государства.

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