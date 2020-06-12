Прозванный спасителем Венето врач назвал маски эффективными против вируса
Обычные хирургические маски эффективны против передачи коронавируса, а их ношение может иметь смысл даже спустя пару месяцев после отмены всех ограничений. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи Андреа Крисанти.
«Я скажу вам так: маски действительно работают. Хирургических масок достаточно, они вполне работают, и я бы рекомендовал носить их месяц или два после снятия ограничений», — отметил вирусолог.
Крисанти сослался на опыт использования хирургических масок на своем рабочем месте в госпитале.
«Некоторые из наших коллег были инфицированы, но все носили маски на работе, и вирус не распространялся на тех, кто работал с ними. В тех же случаях, когда маски не носились, передача вируса имела место», — пояснил он.
Итальянские СМИ назвали Андреа Крисанти человеком, который спас область Венето, один из эпицентров эпидемии в стране. Он, несмотря на рекомендации ВОЗ, убедил президента области Луку Дзайю тестировать все население, а не только тех, кто контактировал с больными COVID-19. Тестирование показало, что из 3% зараженных 43% не имели симптомов.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом