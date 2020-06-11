В Петербурге машина сбила на остановке трех человек

Машина въехала в остановку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС.

ДТП произошло в 23.24 мск на проспекте Славы в районе дома № 45. Пострадали три человека.

9 июня 24-летний участковый одного из отделов УМВД по Воронежу не справился с управлением и сбил трех пешеходов: одного мужчину и двух женщин. В результате полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте. Во время аварии сотрудник находился в личном автомобиле в нерабочее время.

10 июня мужчину задержали.

