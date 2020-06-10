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Власти объяснили запись со словами липецкого губернатора о ветеранах

Попавшая в интернет запись, на которой слышен голос губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, — это старая запись с совещания, на котором обсуждалось соблюдение лицами старше 65 лет масочного режима. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.

Ранее в Telegram-канале «ЛИПрозорий» появилась запись, на которой мужской и женский голоса обсуждают возможность отмены льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров. Канал отмечал, что голос принадлежит губернатору Липецкой области Игорю Артамонову. На записи он предлагает «составлять протокольчики на ветеранов» за нарушения режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. «К ним нужно подходить и говорить «дедушка, какого хрена ты здесь делаешь», и протокол составлять, другого [варианта] нет», — отмечал мужской голос. Как отмечал «Коммерсантъ-Черноземье», женский голос похож на голос мэра Липецка Евгении Уваркиной

«Старая запись с совещания, где обсуждался масочный режим на транспорте и его соблюдение лицами из группы риска. <…>. Кстати, на этом совещании было принято решение бесплатно обеспечивать их масками в автобусах», — сказали в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, «сливающие записи уже не знают, к чему прицепиться». Он добавил, что они перешли от выкладывания аудио к монтажу видеороликов. «С таким рвением можно любую фразу вывернуть наизнанку и найти в ней негатив. Видимо, слова о том, что коррупционерам не место в области, заставили определенный круг лиц работать активнее», — отметили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе администрации города Липецка.

Теги: Липецк, новости РБК
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