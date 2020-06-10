Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

В 2014 году Пореченков прибыл в Донецк на показ фильма «Поддубный», в котором он сыграл главную роль. В интернете появилось видео, на котором актер в военной форме находится с ополченцами на боевых позициях в донецком аэропорту, заявляет, что поддерживает их, и стреляет из пулемета. Позже он назвал эти кадры постановочными и объяснил, что стрелял холостыми патронами.

После инцидента Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Пореченкова уголовное дело «за участие в террористической деятельности», еще одно дело против актера завело Следственное управление МВД Украины.