Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым. Об этом написал в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.
«Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова», — сообщил он.
Ранее Шамшур возмутился появлением рекламы Danone с участием актера. Он заявил в Twitter, что Пореченков в 2014 году стрелял по украинским силам на Донбассе и «поддержал аннексию Крыма». Посол заявил, что большой бизнес должен быть ответственным и «не забывать о нравственности».
Представитель Михаила Пореченкова отказался от комментариев для РБК.