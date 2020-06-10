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Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Михаил Пореченков
Михаил Пореченков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым. Об этом написал в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова», — сообщил он.

Ранее Шамшур возмутился появлением рекламы Danone с участием актера. Он заявил в Twitter, что Пореченков в 2014 году стрелял по украинским силам на Донбассе и «поддержал аннексию Крыма». Посол заявил, что большой бизнес должен быть ответственным и «не забывать о нравственности».

Представитель Михаила Пореченкова отказался от комментариев для РБК.

Пореченков назвал салютом свою стрельбу в Донбассе
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В 2014 году Пореченков прибыл в Донецк на показ фильма «Поддубный», в котором он сыграл главную роль. В интернете появилось видео, на котором актер в военной форме находится с ополченцами на боевых позициях в донецком аэропорту, заявляет, что поддерживает их, и стреляет из пулемета. Позже он назвал эти кадры постановочными и объяснил, что стрелял холостыми патронами.

После инцидента Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Пореченкова уголовное дело «за участие в террористической деятельности», еще одно дело против актера завело Следственное управление МВД Украины.

Теги: Danone, Михаил Пореченков, реклама, Украина, Донбасс
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