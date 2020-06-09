Умерла солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер

В Лос-Анджелесе умерла американская певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на ее сестру Аниту.

Пойнтер было 69 лет. Причиной смерти певицы стал сердечный приступ, передает газета.

Музыкальную группу The Pointer Sisters Бонни Пойнтер и ее сестра Джун создали в 1969 году, а позднее к коллективу присоединились еще две их сестры - Анита и Рут.

В 1974 году The Pointer Sisters получили музыкальную премию Grammy за песню в стиле кантри Fairytale, став первой женской группой, получившей «Грэмми». Спустя три года, в 1977 году, Бонни Пойнтер покинула группу и начала сольную карьере, в течение которой она выпустила три альбома.