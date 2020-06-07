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В полиции опровергли информацию о двух пострадавших при стрельбе в Москве

Столичная полиция опровергает информацию СМИ о двух пострадавших в результате стрельбы на юго-западе в Москве. Об этом сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Информация не соответствует действительности. При стрельбе пострадал один человек», — сообщил собеседник агентства.

О том, что в результате стрельбы пострадали два человека, ранее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах а также информированный источник «Интерфакса».

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, неизвестный открыл стрельбу вечером 7 июня на улице Строителей в Юго-западном административном округе Москвы.

В свою очередь, «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что стрельбу из окна жилого дома открыл нетрезвый мужчина. В результате он ранил прохожего. В полиции агентству сообщили, что пока неизвестно, из какого оружия велась стрельба. Пострадавшего госпитализировали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что открывший стрельбу мужчина имеет проблемы с психикой.

Теги: Москва, стрельба, пострадавшие, ГУ МВД России по г. Москве
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