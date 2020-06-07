Председатель союза сыроваров Олег Сирота сообщил о краже MacBook курьером

Олег Сирота (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Москве курьер похитил у председателя Союза сыроваров России Олега Сироты ноутбук, сообщил Сирота РБК.

По его словам, речь идет о MacBook, который он купил в прошлом году. «Пользовался, потом появилась проблема с поломкой. Я отдал его в сервис, из сервиса его должен был забрать курьер «Достависта». Этот курьер исчез вместе с ноутбуком», — рассказал Сирота.

Заявление о похищении в полицию Сирота написал в пятницу, 5 июня, и в воскресенье утром курьера задержали. «Его нашли, я так понимаю, с помощью программы «Безопасный город» (многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасности, к которой подключены уличные камеры видеонаблюдения. — РБК)», — отметил Сирота. По его словам, на поиск полицейским потребовалось «минуты четыре».

«Потом приехали, подождали, пока он выйдет из подъезда, и поймали. Вернулись, он выдал ноутбук — все счастливы», — рассказал Сирота.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Достависта».