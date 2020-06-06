Около 20 человек пострадали при ДТП в Ингушетии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 20 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Ингушетии. Об этом сообщает газета «Ингушетия» с ссылкой на региональный главк МВД.

«Столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, ушибы получили около 20 человек, погибших нет», — заявили в полиции.

О ДТП также пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики. По словам собеседника агентства, авария произошла на территории сельхозпредприятия «Сад-гигант «Ингушетия» в Сунженском районе, пострадали 19 человек.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.