Новости без коронавируса , 06 июн, 19:08
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Около 20 человек пострадали при ДТП в Ингушетии
Около 20 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Ингушетии. Об этом сообщает газета «Ингушетия» с ссылкой на региональный главк МВД.
«Столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, ушибы получили около 20 человек, погибших нет», — заявили в полиции.
О ДТП также пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики. По словам собеседника агентства, авария произошла на территории сельхозпредприятия «Сад-гигант «Ингушетия» в Сунженском районе, пострадали 19 человек.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.