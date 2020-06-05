Супруга Хабенского опровергла сообщения о мошенничестве

Константин Хабенский (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Актер Константин Хабенский не стал жертвой мошенников. Об этом РБК сообщила его супруга Ольга Литвинова.

«Информация ложная», — заявила Литвинова.

О том, что актер потерял 6 млн руб. из-за мошенников, ранее сообщал Telegram-канал 112. По его данным, актер заключил договор о ремонте квартиры с компанией, однако директор фирмы и дизайнер, подписывающий договор, вскоре исчезли, не оказав услуги по ремонту.



Актер просил вернуть более 6 млн руб., которые не были ему компенсированы.

Также Telegram-канал 112 сообщал, что Следственный комитет проводит проверку по этому поводу. РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.