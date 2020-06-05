Умерла ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

Российская журналистка и радиоведущая «Комсомольской правды» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни. Об этом написал ее муж, телеведущий Андрей Норкин в Facebook.

«Юльчонка больше нет», — сообщил Норкин. Он добавил, что прощание с его женой пройдет 6 июня в 13:30 на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино.

Как отмечает «Комсомольская правда», Норкина вместе с мужем вела на радио программы «120 минут» и «Простыми словами». Последний ее эфир прошел 26 апреля, он был посвящен врачам, борющимся с коронавирусом.

Как рассказал изданию друг семьи Норкиных, историк Евгений Спицын, причиной смерти журналистки стал инфаркт.

«Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — рассказал Спицын.