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Технологии и медиа ,  
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Соведущая Соловьева назвала причину ухода из совместной программы

Ведущая Анна Шафран рассказала, что ушла из программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», из-за разногласий с Владимиром Соловьевым. Об этом она сообщила порталу «Ридус». О том, что Шафран не будет вести шоу, Соловьев сказал в эфире «Полного контакта» 3 июня.

По ее словам, уход связан с расхождением во взглядах с соведущим. Она отметила, что работа на утреннем шоу является прежде всего партнерством.

«И рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», — сказала Шафран.

Она заявила, что благодарна своему бывшему соведущему за опыт, полученный за время работы с ним. Соловьев в разговоре с RNS назвал уход Шафран повышением, так как она переросла формат второй ведущей. «Она вполне созрела для того, чтобы быть первым, быть ведущей, а не ведомым», — сказал он.

По его словам, некорректно говорить об увольнении Шафран, так как они не находились в подчиненном положении по отношению друг к другу, а были творческим дуэтом. Соловьев отметил, что в какие-то моменты участники подобных дуэтов понимают, что «интереснее работать соло».

Изданию «Газета.ру» Шафран сообщила, что не хочет называть свой уход повышением, так как она с Соловьевым в одном положении в качестве наемных сотрудников ВГТРК. Она отметила, что теперь каждый из них пойдет своим путем. По ее словам, она переходит «на новый качественный уровень» и обретает «еще большую субъектность».

Теги: Владимир Соловьев, ведущий
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