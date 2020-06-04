Соведущая Соловьева назвала причину ухода из совместной программы

Ведущая Анна Шафран рассказала, что ушла из программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», из-за разногласий с Владимиром Соловьевым. Об этом она сообщила порталу «Ридус». О том, что Шафран не будет вести шоу, Соловьев сказал в эфире «Полного контакта» 3 июня.

По ее словам, уход связан с расхождением во взглядах с соведущим. Она отметила, что работа на утреннем шоу является прежде всего партнерством.

«И рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», — сказала Шафран.

Она заявила, что благодарна своему бывшему соведущему за опыт, полученный за время работы с ним. Соловьев в разговоре с RNS назвал уход Шафран повышением, так как она переросла формат второй ведущей. «Она вполне созрела для того, чтобы быть первым, быть ведущей, а не ведомым», — сказал он.

По его словам, некорректно говорить об увольнении Шафран, так как они не находились в подчиненном положении по отношению друг к другу, а были творческим дуэтом. Соловьев отметил, что в какие-то моменты участники подобных дуэтов понимают, что «интереснее работать соло».