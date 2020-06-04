В Самарской области три человека погибли во время работ в канализации

Три человека погибли и один пострадал при проведении работ в канализационном коллекторе. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Самарской области. Несчастный случай произошел на территории пансионата для инвалидов в селе Высокое Пестравского района Самарской области. Погибшие и пострадавший — работники учреждения.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели троих, следует из сообщения на сайте регионального СУ СК России. «На месте происшествия работают следователи-криминалисты, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении следственного комитета.