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В Самарской области три человека погибли во время работ в канализации

Фото: СК РФ по Самарской области Фото: СК РФ по Самарской области Фото: СК РФ по Самарской области Фото: СК РФ по Самарской области
Фото: СК РФ по Самарской области

Три человека погибли и один пострадал при проведении работ в канализационном коллекторе. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Самарской области. Несчастный случай произошел на территории пансионата для инвалидов в селе Высокое Пестравского района Самарской области. Погибшие и пострадавший — работники учреждения.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели троих, следует из сообщения на сайте регионального СУ СК России. «На месте происшествия работают следователи-криминалисты, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении следственного комитета.

Теги: несчастный случай, Самарская область
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