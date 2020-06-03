В Переславской епархии сообщили подробности смерти священника в Ярославле

Александр Штерцель (Фото: theoktist / Facebook)

Протоиерей Александр Штерцель потерял сознание и ударился головой о бордюр, позднее он умер. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Переславской епархии.

Накануне епископ Переславский и Угличский Феоктист Игумнов сообщил, что священника убили. О сообщении епископа об убийстве написали ряд СМИ, в том числе «РИА Новости» и ТАСС. Позднее Игумнов исправил публикацию и извинился за «спешку и распространение ложной информации».

В пресс-службе Переславской епархии сообщили, что узнали информацию о смерти священника вечером 2 июня. «И действительно поторопились [с публикацией, что убит], потому что случаи с избиением отца Александра были, какие-то были нападения на него уже в Ярославле, в его квартире», — рассказали в епархии.

«Нам так вот сообщили эту информацию [что убит]. Потом позже стала поступать информация от МВД, от прокуратуры, стали мы разбираться и стало ясно, что отец Александр потерял сознание и ударился головой о бордюр», — сообщили в епархии. Там отметили, что священник потерял очень много крови и приехавшие к нему медики не смогли его спасти. «Почему он упал — сказать не могу», — отметил собеседник.

Источник в правоохранительных органах на вопрос о смерти протоиерея Александра Штерцеля сообщил РБК, что «предварительно, смерть не криминальная».