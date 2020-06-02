В Курске проверят обстоятельства смерти юноши из-за неоказания медпомощи

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Молодой человек в Курской области умер после того, как сам отказался от медицинской помощи. Об этом РБК заявили в пресс-службе комитета здравоохранения региона. «23 мая молодой человек вызвал скорую, которая доставила его в областную клиническую больницу. Там было проведено комплексное обследование, установлен диагноз, назначено лечение. В экстренной хирургической помощи больной на момент обращения не нуждался», — добавили в комитете. Ранее издание «Подъем» со ссылкой на друга умершего писало, что врачи якобы заставили молодого человека подписать отказ от госпитализации.

В пресс-службе комитета здравоохранения региона уточнили, что вечером того же дня молодой человек снова вызвал скорую помощь, но когда приехала бригада, отказался от госпитализации, отметив, что чувствует себя лучше. «Отказ от госпитализации зафиксирован в карте», — отметили в организации.

Издание «Подъем» со ссылкой на друга молодого человека сообщило о том, что больной вызвал скорую не 23 мая, в день обращения в больницу, а спустя четыре дня, 27 мая. По данным издания, молодой человек подписал отказ от госпитализации не самостоятельно, а под влиянием врачей, которые попросили его это сделать.

В комитете здравоохранения Курской области РБК сообщили о том, что по факту смерти молодого человека назначена проверка правоохранительных органов.

Ранее, 30 мая, в группе «Актуальный Курск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Курске молодому человеку отказали в медицинской помощи, в результате чего он скончался. «Студент КГПК обратился в одну из больниц города Курска, однако врачи принимать его отказались, ссылаясь на то, что больница на карантине. 27 мая студент скончался от перитонита», — говорится в сообщении.