Умер генеральный продюсер программы «Поле чудес»

Анатолий Гольдфедер (Фото: RusTenerife TV / YouTube)

Генеральный продюсер «Поля чудес» Анатолий Гольдфедер умер на 70-м году жизни, сообщил РБК телеведущий Леонид Якубович.

«Анатолий скончался, по всей видимости, это была сердечная недостаточность», — заявил он.

В беседе с ТАСС Якубович уточнил, что Гольдфедер давно находился в больнице. Сначала он поступил с больным сердцем, однако позже биопсия показала лейкоз. Кроме того, у продюсера «Поля чудес» также выявили коронавирус. «Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался», — добавил Якубович.

Гольдфедер родился в 1951 году в Москве, учился на режиссерском факультете Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС). На программе «Поле чудес» работал с 1998 года, в 2003-м стал ее директором.