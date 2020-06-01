Умер обернувший Рейхстаг художник Христо Явашев

В Нью-Йорке умер американский художник и скульптор Христо Явашев, обернувший серебристой тканью здание Рейхстага в Берлине в 1995 году. Об этом сообщается на совместном сайте Явашева и его покойной супруги и соавтора Жанны-Клод де Гийебон.

Явашев умер от естественных причин в своем доме, говорится в сообщении. Ему было 84 года.

Христо Явашев родился в 1935 году в болгарском городе Габрово. Он прославился благодаря своим работам, в которых упаковывал в различные материалы здания или объекты. Среди его знаменитых произведений — «Обернутый Рейхстаг» в Берлине, «Ворота» в Центральном парке Нью-Йорка и «Завешанная долина» в Колорадо. Кроме того, Явашев планировал завернуть в полипропиленовую пленку Триумфальную арку в Париже. Произведение создадут в соответствии с планом художника осенью 2021 года.