Прокуратура начала проверку в Видном из-за жалоб медиков в связи с COVID

Прокуратура Московской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в Видновской районной клинической больнице (ВРКБ) медработники заразились коронавирусом из-за недостатка средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила представитель областной прокуратуры Марина Каурова, передает «Интерфакс».

«По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования», — сказала она.

Ранее коллектив отделения анестезиологии и реанимации ВРКБ направил обращение к депутату Госдумы Сергею Шаргунову, в котором медики пожаловались на халатность руководства учреждения. Обращение Шаргунов выложил в Facebook. В документе говорилось, что действия главврача больницы Бутая Бутаева были«авантюрными, опасными для жизни пациентов и здоровья сотрудников». Так, сотрудников больницы не обеспечили средствами индивидуальной защиты, не проводили в здании дезинфекцию, а потоки больных не были разведены, утверждают медики.

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