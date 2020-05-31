Лента новостей

Курс доллара на 30 мая USD ЦБ: 70,75 (-0,35)

Курс евро на 30 мая EUR ЦБ: 78,55 (+0,29)

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию в G7

Вячеслав Малафеев покинет «Зенит» после 25 лет в клубе

Путин поздравил Российский союз молодежи с 30-летием

«Рубин» объявил о возвращении в «Спартак» арендованного полузащитника

Песков сообщил подробности проведения предстоящего парада Победы

Первый номер рейтинга UFC попросил освободить его от контракта

В московском метро задержали угрожавшего пассажирам пистолетом мужчину

Кибертрак Илона Маска, удаленка и аватары сотрудников для совещаний

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

Как поменять установки в свой адрес и повысить самооценку

Матчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

От Мадонны до Снуп Дога. Как звезды делают криптовалюты популярнее

«Роскосмос» не исключил полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали пять человек