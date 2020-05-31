Путин поздравил Российский союз молодежи с 30-летием
Президент Владимир Путин поздравил Российский союз молодежи с 30-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства назвал РСМ одной из крупнейших и наиболее авторитетных молодежных организаций страны.
По словам Путина, организация объединяет «талантливых, трудолюбивых юношей и девушек, студентов и школьников, представителей творческих, предпринимательских, научных кругов».
Президент пожелал союзу успехов, отметив важность его участия в реализации социальных, патриотических, инфраструктурных, образовательных проектов.