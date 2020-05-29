В Дзержинске закрыли «Карусель» после видео с толпой покупателей

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Гипермаркет «Карусель» в Дзержинске Нижегородской области закрыли после появления в соцсетях видео, где в магазин толпой заходят покупатели. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской администрации.

«28 мая жители города сообщили в администрацию города о скоплении народа на входе в гипермаркет. Сотрудники администрации города и полиции, уполномоченные составлять протоколы о правонарушениях, оперативно прибыли на место, зафиксировали факт нарушений и связались с руководством магазина. Скопление народа на входах в магазин было связано с объявлением о распродаже», — сказал представитель мэрии.

Уточняется, что гипермаркет не закрывался на время режима повышенной готовности, так как реализует продукты и товары первой необходимости. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и глава Дзержинска провели переговоры с представителями компании X5 Retail Group, к которой относится магазин. Руководство гипермаркета решило его закрыть.

В пресс-службе X5 Retail Group РБК сообщили, что гипермаркет готовился к закрытию. «В последние дни работы гипермаркета количество кассиров было увеличено, работали все кассы самообслуживания. Объявления о необходимости соблюдения дистанции, в том числе при помощи нанесенной разметки, были размещены на входе в магазин, в торговом зале и кассовой зоне, а также транслировались каждые пять минут с помощью аудиооповещения», — отметил представитель компании.