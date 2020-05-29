В Совфеде слова экс-посла США к водной блокаде Крыма сочли антигуманными

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Призывы бывшего американского посла на Украине Джона Хербста к продолжению водной блокады Крыма являются антигуманными, заявил РБК первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Человек, который заявляет подобное, абсолютно не думает о жителях Крыма — это почти 2 млн человек. Им и так было тяжело во время блокады, которую устроили украинские власти, перекрыв каналы, обрушив линии электропередачи. А теперь этот посол, который в свое время, видимо, немало насоветовал украинским властям, продолжает гнуть свою линию», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, экс-посла не стоит приглашать на российские ток-шоу — иногда он появлялся на телеэфирах. «Похоже, он либо не понял, что произошло в 2014 году, либо понял, но теперь не знает, как свести счеты с Россией. Думаю, что его нужно внести в стоп-лист российских программ», — добавил собеседник РБК.

Действия западных послов, в том числе и американского, подтолкнули Украину к распаду, заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Они и подтолкнули Украину к краю этой пропасти. В результате нынешняя Украина полностью развалена», — отметил крымский сенатор.

По его словам, все блокады, которые устанавливали власти Украины в отношении Крыма, имели обратный эффект. «Посмотрите, транспортная блокада привела к тому, что был построен самый длинный в России мост. Думаю, в будущем построят и другие мостовые переходы. Что касается проблемы с водообеспечением Крыма, она существовала всегда. Но в результате водной блокады жители Крыма научились находить выходы из ситуации», — отметил он.