В Совфеде слова экс-посла США к водной блокаде Крыма сочли антигуманными

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
«Росгеология» на 25% снизила зарплаты сотрудникам из-за падения заказов Бизнес, 14:07 Футбольная ассоциация Англии объявила дату рестарта кубка страны Спорт, 14:06 Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей Экономика, 14:06 РБК Pro: как ретейлеры США поплатились за слишком быстрый рост Pro, 14:00 Как школьники сделали проект про самоопределение для школьников Экономика образования, 14:00  Ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты Стиль, 13:57 Как РСХБ справился с финансированием посевной Партнерский материал, 13:56 Мишустин предложил странам СНГ опираться на опыт СССР в борьбе с COVID Политика, 13:52 Омбудсмен назвала режим самоизоляции «законодательно не оговоренным» Общество, 13:51 Президент Ла Лиги сообщил дату старта следующего сезона Спорт, 13:51 «Барыс» заключил контракт с финским вратарем — автором гола Спорт, 13:47 Илон Маск протестировал Tesla Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом Стиль, 13:34 Синоптики пообещали похолодание в Москве в первый день лета Общество, 13:33 Выбрано 10 концепций памятника борющимся с COVID-19 врачам-героям Недвижимость, 13:33
Новости без коронавируса ,  
0 

В Совфеде слова экс-посла США к водной блокаде Крыма сочли антигуманными

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Призывы бывшего американского посла на Украине Джона Хербста к продолжению водной блокады Крыма являются антигуманными, заявил РБК первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Человек, который заявляет подобное, абсолютно не думает о жителях Крыма — это почти 2 млн человек. Им и так было тяжело во время блокады, которую устроили украинские власти, перекрыв каналы, обрушив линии электропередачи. А теперь этот посол, который в свое время, видимо, немало насоветовал украинским властям, продолжает гнуть свою линию», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, экс-посла не стоит приглашать на российские ток-шоу — иногда он появлялся на телеэфирах. «Похоже, он либо не понял, что произошло в 2014 году, либо понял, но теперь не знает, как свести счеты с Россией. Думаю, что его нужно внести в стоп-лист российских программ», — добавил собеседник РБК.

Действия западных послов, в том числе и американского, подтолкнули Украину к распаду, заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Они и подтолкнули Украину к краю этой пропасти. В результате нынешняя Украина полностью развалена», — отметил крымский сенатор.

По его словам, все блокады, которые устанавливали власти Украины в отношении Крыма, имели обратный эффект. «Посмотрите, транспортная блокада привела к тому, что был построен самый длинный в России мост. Думаю, в будущем построят и другие мостовые переходы. Что касается проблемы с водообеспечением Крыма, она существовала всегда. Но в результате водной блокады жители Крыма научились находить выходы из ситуации», — отметил он.

К примеру, в 2014 году было построено гидротехническое сооружение по переброске воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ в Северо-Крымский канал, уточнил сенатор.

Ранее бывший американский посол на Украине Джон Хербст в ходе онлайн-конференции призвал украинские власти продолжать водную блокаду Крыма. По его словам, цена Крыма для Кремля должна оставаться «максимально высокой», сообщал «Укринформ» со ссылкой на корреспондента на видеомероприятии. Также Хербст выступил за введение новых санкций в отношении России, писало издание.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, по которому поступала вода из Днепра. Она обеспечивала 85% потребностей агропромышленного комплекса полуострова.

Теги: Совет Федерации, Крым, США, Украина, блокада, санкции, новости РБК
Материалы по теме
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
Политика
Бывший посол США на Украине назвал цель санкций против России
Политика
Украина отказалась от участия в консультациях Совбеза ООН по Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter