Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе Sotheby's за $145, 2 тыс.

Одна из старейших бутылок французского коньяка Gautier 1762 года разлива была продана на аукционе Sotheby's за рекордные £118 580 тыс. ($145, 248 тыс.). Об этом сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

Данный алкогольный напиток является старейшим винтажным коньяком, который когда-либо продавали на аукционе.

Как сообщается на сайте аукционного дома, речь идет о коньяке, известного у коллекционеров под названием «Большой брат» (Grand Frère). Данный экземпляр является одним из трех бутылок коньяка Gautier 1762 года, сохранившихся до сегодняшних дней.

Вторая бутылка, известная под названием «Младшая сестра» (Petite Soeur), хранится в музее Фелисы Ринкон де Готье в Сан-Хуане (столица Пуэрто-Рико). Третья — «Младший брат» (Petit Frère) — была продана на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году.

Аукционный дом Sotheby's со штаб-квартирой в Нью-Йорке был учрежден в Лондоне в марте 1744 года и является одним из крупнейших в мире аукционных домов, где реализуется торговля предметов искусства, ювелирных изделий, а также предметов коллекционирования.

В октябре 2019 года на аукционе Sotheby’s за рекордные $1,9 млн продали бутылку шотландского виски Macallan 60-летней выдержки урожая 1926 года.