Союз кинематографистов назвал копиями пленки в подсобке Дома творчества

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В одном из подсобных строений Дома творчества кинематографистов в Болшево (район города Королева) обнаружены коробки с кинопленкой. Об этом РБК заявила первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына. По ее словам, пленки являются тиражными копиями фильмов.

Информация о том, что на территории Дома творчества кинематографистов в Болшево жителями обнаружен «брошенный Союзом кинематографистов России» архив, была опубликована на портале «Честный Королев» 24 мая. По данным портала, Союз кинематографистов России «отказывается заниматься спасением старых пленок».

«Определение киноархива все-таки связано с чем-то, имеющим ценность, уникальность. Эти пленки — тиражные копии фильмов, которые 30–40 лет назад показывали в кинозале Дома творчества. Их исходники есть в Госфильмофонде России, а копии есть не только там, но и в коллекциях Москино, Музея кино и во всех сохранившихся кинофондах страны», — сообщила РБК Солоницына.

Член местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Мельникова отметила в разговоре с РБК, что здание Дома творчества кинематографистов было снесено в декабре 2019 года, а бобины с пленками хранились в отдельно стоящем здании. Часть этих пленок забрали на хранение жители, часть остается на территории.

«В Доме творчества кинематографистов проводились кинопоказы, туда привозили для обсуждения, для изучения, для обучения какие-то фильмы. Там могли быть фильмы как обыкновенные, так и редкие фестивальные, или те, которые не пошли в широкий прокат. Что в этих пленках, понять невозможно», — сказала она.