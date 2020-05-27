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Союз кинематографистов назвал копиями пленки в подсобке Дома творчества

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В одном из подсобных строений Дома творчества кинематографистов в Болшево (район города Королева) обнаружены коробки с кинопленкой. Об этом РБК заявила первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына. По ее словам, пленки являются тиражными копиями фильмов.

Информация о том, что на территории Дома творчества кинематографистов в Болшево жителями обнаружен «брошенный Союзом кинематографистов России» архив, была опубликована на портале «Честный Королев» 24 мая. По данным портала, Союз кинематографистов России «отказывается заниматься спасением старых пленок».

«Определение киноархива все-таки связано с чем-то, имеющим ценность, уникальность. Эти пленки — тиражные копии фильмов, которые 30–40 лет назад показывали в кинозале Дома творчества. Их исходники есть в Госфильмофонде России, а копии есть не только там, но и в коллекциях Москино, Музея кино и во всех сохранившихся кинофондах страны», — сообщила РБК Солоницына.

Член местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Мельникова отметила в разговоре с РБК, что здание Дома творчества кинематографистов было снесено в декабре 2019 года, а бобины с пленками хранились в отдельно стоящем здании. Часть этих пленок забрали на хранение жители, часть остается на территории.

«В Доме творчества кинематографистов проводились кинопоказы, туда привозили для обсуждения, для изучения, для обучения какие-то фильмы. Там могли быть фильмы как обыкновенные, так и редкие фестивальные, или те, которые не пошли в широкий прокат. Что в этих пленках, понять невозможно», — сказала она.

Мельникова считает, что оценить содержание пленок сейчас довольно сложно, требуется мнение экспертов. Таблички, содержащие информацию о кинопленках, отклеились или выцвели.

«Сложно понять, что там. Это должны были бы посмотреть эксперты и оценить. Может быть, ничего интересного, и все оцифровано, а может быть, и есть что-то интересное. Желательно, чтобы эксперты этим вопросом занимались», — пояснила она. Мельникова сказала, что не обращалась к Союзу кинематографистов по этому вопросу.

12 декабря 2019 года правление Союза кинематографистов утвердило архитектурную концепцию, предусматривающую строительство на земельном участке Дома творчества малоэтажного жилого комплекса. «Дом творчества «Болшево» не функционирует уже более 25 лет. Находится в запустении и приносит ежегодные убытки 7,5 млн руб.», — заявили в союзе, отметив, что здание не является объектом культурного наследия. Здание Дома кинематографистов в Болшево снесли в конце 2019 года.

Теги: Союз кинематографистов, дом творчества, Королев, новости РБК
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