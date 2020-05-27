СК проверит сообщения об оставленных на улице из-за задержания отца детях

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Краснодарском крае следователи начали проверку инцидента с полицейскими, которые увезли с детской площадки мужчину, в результате без присмотра остались двое его детей. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Проверка началась после появления в СМИ видеозаписии, на которой показано, как сотрудники полиции ведут мужчину, находившегося с детьми на детской площадке в станице Варениковской, в отдел полиции.

По информации следствия, полицейские оставили 8 и 10-летних сыновей мужчины без присмотра на улице, не предприняв мер к передаче их матери или родственникам.

Видео ранее опубликовал в Telegram-канале правозащитный проект «Апология протеста». По информации правозащитников, мужчину задержали на детской площадке за нарушение самоизоляции.