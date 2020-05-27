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СК проверит сообщения об оставленных на улице из-за задержания отца детях

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Краснодарском крае следователи начали проверку инцидента с полицейскими, которые увезли с детской площадки мужчину, в результате без присмотра остались двое его детей. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Проверка началась после появления в СМИ видеозаписии, на которой показано, как сотрудники полиции ведут мужчину, находившегося с детьми на детской площадке в станице Варениковской, в отдел полиции.

По информации следствия, полицейские оставили 8 и 10-летних сыновей мужчины без присмотра на улице, не предприняв мер к передаче их матери или родственникам.

Видео ранее опубликовал в Telegram-канале правозащитный проект «Апология протеста». По информации правозащитников, мужчину задержали на детской площадке за нарушение самоизоляции.

Видео: Апология протеста/ ТГ
Видео: Апология протеста/ ТГ

Издание «Кубанские новости» сообщало со ссылкой на региональное ГУ МВД, что 18 мая при патрулировании сквера в станице Варениковской Крымского района наряд ППС обнаружил местного жителя, который, нарушив карантин, находился на территории сквера. В полиции также сообщили, что мужчина повел себя агрессивно, из-за этого его доставили в полицию.

По данным минздрава края на 27 мая, в регионе зарегистрировано 3506  случаев заболевания, выздоровели 2257 человек, умерли 29.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: краснодарский край, коронавирус, COVID-19
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