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Пандемия коронавируса ,  
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В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России по состоянию на 27 мая провели более 9,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки было выполнено 255 тыс. тестов. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

По количеству проведенных тестов на 100 тыс. населения первое место в России  занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (18,891 тыс.), Сахалинская область (18,27 тыс.), Москва (18,134 тыс.), Чукотский автономный округ (14,413 тыс.), Санкт-Петербург (13,694 тыс.).

По абсолютному количеству проведенных исследований лидирует Москва (2,2 млн человек), Санкт-Петербург (732,7 тыс.), Московская область (496,9 тыс.), Свердловская область (248,7 тыс.), Краснодарский край, (232,7 тыс.).

Всего по состоянию на 27 мая общее число зараженных COVID-19 в России превысило 370,6 тыс. человек, из них 8,338 тыс. человек за последние сутки. Умерли 3,968 тыс. человек. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, COVID-19, тесты
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