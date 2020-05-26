Джоан Роулинг начала публиковать в Сети новую книгу

Джоан Роулинг (Фото: Hubert Boesl / Global Look Press)

Британская писательница Джоан Роулинг, автор саги о Гарри Поттере, начала публиковать в интернете главы из своей новой повести для детей. Об этом она сообщила в Twitter.

По словам Роулинг, повесть «Икабог» (The Ickabog) не относится ко вселенной Гарри Поттера. Идея для этой книги пришла в голову писательницы во время работы над поттерианой, однако более десяти лет произведение оставалось «на чердаке».

Около двух недель назад она решила бесплатно опубликовать повесть для детей, находящихся в самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Роулинг будет публиковать по несколько глав из нее с 26 мая по 10 июля на специальном сайте. «В ноябре 2020 года «Икабог» будет опубликован на английском языке в печатном и электронном форматах, а также в виде аудиокниги. После этого повесть выйдет на других языках», — написала Роулинг.