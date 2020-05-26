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Джоан Роулинг начала публиковать в Сети новую книгу

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг (Фото: Hubert Boesl / Global Look Press)

Британская писательница Джоан Роулинг, автор саги о Гарри Поттере, начала публиковать в интернете главы из своей новой повести для детей. Об этом она сообщила в Twitter.

По словам Роулинг, повесть «Икабог» (The Ickabog) не относится ко вселенной Гарри Поттера. Идея для этой книги пришла в голову писательницы во время работы над поттерианой, однако более десяти лет произведение оставалось «на чердаке».

Около двух недель назад она решила бесплатно опубликовать повесть для детей, находящихся в самоизоляции во время пандемии коронавируса.

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Роулинг будет публиковать по несколько глав из нее с 26 мая по 10 июля на специальном сайте. «В ноябре 2020 года «Икабог» будет опубликован на английском языке в печатном и электронном форматах, а также в виде аудиокниги. После этого повесть выйдет на других языках», — написала Роулинг.

Писательница пообещала перевести весь свой гонорар от книги на помощь людям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса.

Ранее в мае Роулинг пожертвовала £1 млн (более 90,6 млн руб.) благотворительным фондам, которые занимаются помощью бездомным и жертвам домашнего насилия.

Теги: Джоан Роулинг, книга
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