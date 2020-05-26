Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

Геннадий Кравцов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Осужденный за госизмену бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов вышел на свободу. Об этом РБК заявил адвокат, глава «Команды 29» Иван Павлов.

«Сейчас он полностью отбыл срок своего наказания и вышел на свободу», — заявил Иван Павлов.

Также адвокат рассказал, что в данный момент жалоба по делу Кравцова коммуницирована в ЕСПЧ, защитники Кравцова надеются на компенсацию и пересмотр дела.

«Сначала нам надо доказать, что власти были неправы, обвиняя человека в самом страшном государственном преступлении. Если это будет установлено, то будет и компенсация и пересмотр дела», — добавил Павлов.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН Мордовии.