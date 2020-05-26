Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Осужденный за госизмену бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов вышел на свободу. Об этом РБК заявил адвокат, глава «Команды 29» Иван Павлов.
«Сейчас он полностью отбыл срок своего наказания и вышел на свободу», — заявил Иван Павлов.
Также адвокат рассказал, что в данный момент жалоба по делу Кравцова коммуницирована в ЕСПЧ, защитники Кравцова надеются на компенсацию и пересмотр дела.
«Сначала нам надо доказать, что власти были неправы, обвиняя человека в самом страшном государственном преступлении. Если это будет установлено, то будет и компенсация и пересмотр дела», — добавил Павлов.
РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН Мордовии.