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В Российской детской библиотеке ответили на письмо дочери Успенского

Мария Веденяпина
Мария Веденяпина (Фото: Фотогалерея РГДБ / Flickr)

Российская государственная детская библиотека присвоила литературной премии «Большая сказка» имя Эдуарда Успенского за его заслуги как выдающегося писателя. Об этом сообщила директор библиотеки Мария Веденяпина, ее слова РБК передала пресс-служба.

Дочь писателя Татьяна Успенская ранее обратилась с открытым письмом к Веденяпиной, выразив несогласие с присвоением премии имени писателя из-за домашнего насилия с его стороны, которому подвергались члены семьи.

«Имя Эдуарда Николаевича Успенского присвоено премии в знак признания его заслуг как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа», — пояснила Веденяпина. По ее словам, при организации премии библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и иллюстраторов, не принимая во внимание их личные качества.

Успенская на звонки РБК не ответила.

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Фото: Maurizio Gambarini / DPA / ТАСС

Открытое письмо дочери писателя опубликовало издание «Собеседник». Как отметила в своем обращении Успенская, человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть добрым и нравственным. «Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие», — рассказала дочь писателя. По ее словам, «физическое, психологическое, эмоциональное» насилие повторялось постоянно по отношению к ней, ее матери, внукам Успенского и детям другой жены.

«Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература», — заключила Успенская.

Эдуард Успенский умер 14 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Он написал такие детские повести, как «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино» и другие.

Теги: писатель, премия, книги, домашнее насилие, новости РБК
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