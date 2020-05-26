В Российской детской библиотеке ответили на письмо дочери Успенского
Российская государственная детская библиотека присвоила литературной премии «Большая сказка» имя Эдуарда Успенского за его заслуги как выдающегося писателя. Об этом сообщила директор библиотеки Мария Веденяпина, ее слова РБК передала пресс-служба.
Дочь писателя Татьяна Успенская ранее обратилась с открытым письмом к Веденяпиной, выразив несогласие с присвоением премии имени писателя из-за домашнего насилия с его стороны, которому подвергались члены семьи.
«Имя Эдуарда Николаевича Успенского присвоено премии в знак признания его заслуг как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа», — пояснила Веденяпина. По ее словам, при организации премии библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и иллюстраторов, не принимая во внимание их личные качества.
Успенская на звонки РБК не ответила.