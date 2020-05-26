В Российской детской библиотеке ответили на письмо дочери Успенского

Мария Веденяпина (Фото: Фотогалерея РГДБ / Flickr)

Российская государственная детская библиотека присвоила литературной премии «Большая сказка» имя Эдуарда Успенского за его заслуги как выдающегося писателя. Об этом сообщила директор библиотеки Мария Веденяпина, ее слова РБК передала пресс-служба.

Дочь писателя Татьяна Успенская ранее обратилась с открытым письмом к Веденяпиной, выразив несогласие с присвоением премии имени писателя из-за домашнего насилия с его стороны, которому подвергались члены семьи.

«Имя Эдуарда Николаевича Успенского присвоено премии в знак признания его заслуг как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа», — пояснила Веденяпина. По ее словам, при организации премии библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и иллюстраторов, не принимая во внимание их личные качества.

Успенская на звонки РБК не ответила.