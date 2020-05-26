В Самарской области загорелись 11 частных домов

Видео: ГУ МЧС России по Саратовской области

В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в частных жилых домах по адресу: пос. Яицкое, ул. Каширская, 18А, поступило в 08:30 (07:30 мск) 26 мая.

«Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — отметил представитель главка.

На кадрах видеозаписи, распространенной пресс-службой МЧС, видно, что горят деревянные конструкции. Некоторые из домов сильно пострадали от огня. На месте происшествия работают пожарные, которые тушат возгорание при помощи пожарных рукавов.